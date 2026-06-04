4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Virat Kohli: अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, विराट कोहली चोट के कारण बाहर, रोहित पर सस्पेंस

Virat Kohli ruled out of Afghanistan ODI series: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (धर्मशाला) में 13 जून से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 04, 2026

virat kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

Virat Kohli ruled out of Afghanistan ODI series: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। हाल ही में आईपीएल 2026 में अपनी बल्लेबाजी से गदर मचाने वाले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली को हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों) में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।

बीसीसीआई (BCCI) के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।'

आईपीएल फाइनल के हीरो विराट, ODI में नहीं

यह खबर इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि विराट कोहली इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे थे। हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ विनिंग रन बनाकर अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को चैंपियन बनाया था। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वही पुराना अंदाज इस सीरीज में भी दिखेगा, लेकिन चोट ने सारा खेल बिगाड़ दिया।

रोहित शर्मा के खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार

टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं। स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा के खेलने पर भी अभी तक पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है। रोहित शर्मा को आईपीएल के दौरान चोट लगी थी। उन्हें अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ किया है कि वह खेलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से उनकी फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की यह वनडे सीरीज 13 जून से धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में शुरू होने जा रही है।

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), विराट कोहली (चोट के कारण बाहर), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

04 Jun 2026 11:46 am

Published on:

04 Jun 2026 11:15 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Virat Kohli: अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, विराट कोहली चोट के कारण बाहर, रोहित पर सस्पेंस

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पंड्या परिवार में आईं 10 IPL ट्रॉफियां, हार्दिक पंड्या के खराब दौर पर बड़े भाई क्रुणाल पंड्या ने तोड़ी चुप्पी

Hardik Pandya Krunal Pandya Fight ,हार्दिक क्रुणाल पंड्या लड़ाई, Krunal Pandya Aggressive Celebration ,क्रुणाल पंड्या आक्रामक जश्न, Hardik Pandya vs Krunal Pandya Viral Video ,हार्दिक बनाम क्रुणाल वायरल वीडियो, Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma ,हार्दिक पंड्या गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा, IPL 2026 Mumbai Indians vs RCB Highlights ,MI vs RCB मैच हाइलाइट्स, Hardik Natasa Separation News ,हार्दिक नताशा अलगाव की खबरें, hardik pandya reaction on out , hardik pandya against krunal pandya
क्रिकेट

IPL कोच्चि स्कैंडल को लेकर ललित मोदी ने शशि थरूर पर साधा निशाना, बोले- गैरकानूनी तरीके से फ्रैंचाइजी में ली थी हिस्सेदारी

Lalit Modi IPL Controversy
क्रिकेट

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस को काफी महंगे पड़े जसप्रीत बुमराह, जानें कितने करोड़ का पड़ा एक विकेट?

Jasprit Bumrah in IPL 2026
क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छीनी जानी लगभग तय, नए कप्तान के रेस में श्रेयस और संजू सबसे आगे

India T20 Captaincy
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को लेकर सचिन तेंदुलकर का दिल जीत लेने वाला बयान

Sachin Tendulkar on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.