Virat Kohli: अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, विराट कोहली चोट के कारण बाहर, रोहित पर सस्पेंस

टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं। स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा के खेलने पर भी अभी तक पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है। रोहित शर्मा को आईपीएल के दौरान चोट लगी थी। उन्हें अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ किया है कि वह खेलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से उनकी फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की यह वनडे सीरीज 13 जून से धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में शुरू होने जा रही है।