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विराट कोहली

विराट कोहली का जन्म दिल्ली में 5 नवम्बर 1988 को हुआ था। उनके माता और पिता सरोज कोहली और प्रेमजी है। उनको एक बड़ा भाई, विकाश और एक बड़ी बहन, भावना है। कोहली ने विशाल भारती स्कूल में अपनी शिक्षा हासिल की है। उनके पिता, प्रेम, एक वकील थे और उनकी मौत दिसम्बर 2006 में हुई थी। वो एक मध्यक्रम के बल्लेबाज है और सही हाथ के मध्यम गति के गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते और है इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के कप्तान है। उन्होंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी के लिए भी खेला है। उन्होंने एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। कोहली 2008 में अपने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (एकदिवसीय) शुरुआत की और 2011 के विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा था। एकदिवसीय टीम में नियमित होने के बावजूद, कोहली किंग्सटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में अपना पहला टेस्ट खेला था। कोहली 2012 में आईसीसी वनडे प्लेयर के प्राप्तकर्ता था। नवंबर 2013 में उन्होंने पहली बार वनडे बल्लेबाज मे शीर्ष स्थान पाया था।

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