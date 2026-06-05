मथुरा से गिरफ्तार हुए IIT बाबा की खुली पोल; 24 लड़कियों से बनाया रिश्ता, फोटो-वीडियो सहित पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत

अभिषेक मिश्रा (IIT बाबा) ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फॉलोअर्स बढ़ाए। पुलिस के मुताबिक, उसकी प्रभावशाली बोलने की कला और शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने कई युवतियों का विश्वास जीता। जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती पड़ताल में पता चला कि अभिषेक के संपर्क में बड़ी संख्या में लड़कियां थीं। इनमें से करीब 2 दर्जन उसके प्रभाव में थीं, जिनमें से अधिकांश के साथ बाबा ने शारीरिक संबंध बनाए गए। बाबा पर कई युवतियों ने आरोप लगाया है कि धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के नाम पर शुरू हुआ संपर्क धीरे-धीरे भावनात्मक निर्भरता में बदल गया, जिसका नाजायज फायदा उठाया गया।