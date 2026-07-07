राम मंदिर के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर सख्ती, चढ़ावे की गिनती से लेकर पुजारी की माला तक पर रहेगी कैमरों की नजर

श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रबंधन ने तय किया है कि चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को गणना कक्ष में बिना जेब वाले कपड़े पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। वैसे तो यह नियम पहले भी था लेकिन अब इसे और ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब गणना कक्ष में जाने और बाहर आने पर पूरी सघन तलाशी ली जाएगी ताकि चोरी की कोई गुंजाइश ही न बचे। इसके अलावा निगरानी के लिए सुपरवाइजरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। प्रबंधन का स्पष्ट मानना है कि चोरी होने के बाद CCTV देखने की नौबत ही क्यों आने दी जाए।