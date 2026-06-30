मथुरा: यमुना एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस और ट्रेलर की टक्कर, 4 यात्रियों की मौत, 20 हुए घायल

जानकारी के मुताबिक, यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 112 से 113 के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक ट्रेलर को पीछे से एक वोल्वो बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार चार यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं, करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं, घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि वोल्वो बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और इसमें 65 लोग सवार थे।