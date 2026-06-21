Mathura News: स्ट्रेचर नहीं मिली तो पिता को पीठ पर बैठाकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची बेटी

Mathura District Hospital News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अस्पताल से लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक बेटी को अपने बीमार और बुजुर्ग पिता के इलाज के लिए उन्हें पीठ पर लादकर इमरजेंसी वॉर्ड तक ले जाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर उन्हें कोई स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिली, जिसके बाद मजबूरी में बेटी को यह कदम उठाना पड़ा। इस घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।