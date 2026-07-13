चलती कार में लगी आग: बाल-बाल बचा अभिनव अरोड़ा का पूरा परिवार, मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा

दिल्ली निवासी तरुण राज अरोड़ा अपनी डस्टर कार से पत्नी ज्योति अरोड़ा, पुत्र अभिनव अरोड़ा और मन्नत अरोड़ा के साथ वृंदावन दर्शन से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज गति से चलती कार में अचानक धुआं निकलने लगा और आग की लपटें उठने लगीं। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने तुरंत कार रोकी और सभी लोग बाहर निकल आए। कार में आग लगने की सूचना मिलते ही थाना सुरीर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।