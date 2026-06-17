श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा में दान के चढ़ावे में घोटाले का आरोप, कहा- CCTV बंद करके होता है बंदरबांट

मैंने अपने खून से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है, मैंने पत्र में लिखा है कि जिस प्रकार अयोध्या में श्रीराम मंदिर में दान की राशि का गबन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि मथुरा में भी दान की राशि का घोटाला हो रहा है। यह चंदे की चोरी कोई नई नहीं है। यहां कई वर्षों से चंदे की चोरी की जा रही है। यहां जब दानपात्रों को खोला जाता है तो CCTV बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, हीरे और जेवरात सब का बंदरबांट कर लिया जाता है, जो मंदिर प्रबंधन वाले पहले स्कूटर और गाड़ियों से आते थे। वह आज करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं। उन्होंने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक जमीनें खरीद रखी हैं। इनके कोठी, बंग्ला और फार्म हाउस हैं।