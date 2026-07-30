राहुल गांधी के RSS विरोधी बयानों पर भड़के इंद्रेश कुमार, बोले- नफरत फैलाना बंद करें

इंद्रेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी कभी-कभी असंतुलित और नफरत से भरे बयान देते हैं। मैं फिलहाल वृंदावन में हूं और वृंदावन के स्वामी से प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके समर्थकों को सद्बुद्धि मिले। उन्होंने लगातार आरएसएस के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। आरएसएस एक देशभक्ति, सामाजिक सेवा और 'राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र अंतिम' के सिद्धांत पर चलने वाला संगठन है। उनका यह व्यवहार उनके शोभायमान नहीं है। उन्हें यह अनुचित आचरण बंद करना चाहिए।