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देवरिया में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर बवाल, महिलाओं और ग्रामीणों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, 12 हिरासत में

Deoria News: देवरिया में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों और महिलाओं ने पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी।
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देवरिया

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Ankit Sai

Jul 30, 2026

Ambedkar Statue

देवरिया में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पहुंची पुलिस (IANS Photo)

Deoria Ambedkar Statue News: देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लवकनी गांव में सरकारी जमीन पर लगाई जा रही डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। विरोध इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने भी ईंट-पत्थर फेंके, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने प्रतिमा हटाकर थाने भिजवा दी और जेसीबी से चबूतरा भी हटवा दिया। मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।

प्रतिमा हटाने पहुंची थी पुलिस

यह मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लवकनी गांव का है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम समाज की जमीन पर बिना अनुमति अंबेडकर प्रतिमा स्थापित की जा रही है। सूचना मिलने के बाद गुरुवार शाम करीब चार बजे राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गांव पहुंची। गांव में पहले से तनाव की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

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Updated on:

30 Jul 2026 07:22 pm

Published on:

30 Jul 2026 07:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर बवाल, महिलाओं और ग्रामीणों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, 12 हिरासत में

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