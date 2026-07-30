देवरिया में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर बवाल, महिलाओं और ग्रामीणों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, 12 हिरासत में

Deoria Ambedkar Statue News: देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लवकनी गांव में सरकारी जमीन पर लगाई जा रही डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। विरोध इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने भी ईंट-पत्थर फेंके, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने प्रतिमा हटाकर थाने भिजवा दी और जेसीबी से चबूतरा भी हटवा दिया। मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।

