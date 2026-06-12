12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हमले का शिकार हुए देवरिया के शिवानंद चौरसिया, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

US Attack On Indian Ship: उत्तर प्रदेश के देवरिया के शिवानंद ऑयल टैंकर MT Settebello पर इंजन फिटर के रूप में कार्यरत थे। 10 जून को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास टैंकर पर हुए हमले के बाद वह लापता हो गए थे। बाद में 11 जून को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

Aman Pandey

Jun 12, 2026

deoria

Deoria Seaman Death: "वे 5 ‌दिसंबर को घर से निकले थे। मुझे मेरे पति वापस चाहिए। मेरे दो बच्चे हैं, ससुराल वाले हैं, देवर और ननद हैं। अब मैं किसके साथ रहूंगी? किस पर भरोसा करूंगी? मेरे बच्चे किसे पापा कहेंगे? मेरी शादीशुदा जिंदगी सिर्फ 8 साल में ही बिखर गई। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरे पति वापस चाहिए।"

10 जून को अमेरिकी हमले के बाद हो गए थे लापता

ये चीखें देवरिया के सुरौली गांव की सुशीला देवी की है। होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के पास अमेरिकी हमले में इनके पति शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई है। 10 जून को ऑयल टैंकर MT सेटेबेलो पर हुए हमले में लापता हुए उनके पति और इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया को 11 जून को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

शिवानंद की मौत की खबर ने उनकी पत्नी सुशीला देवी को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। सुशीला ने भावुक होकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब इतनी बड़ी तबाही हो रही थी, तो सरकार ने सभी को वापस क्यों नहीं बुलाया? सरकार को मेरे पति को वापस लाना ही होगा।

आखिरी बातचीत और वो एक मिनट का फोन कॉल

शिवानंद की बहन सोनी चौरसिया ने बताया कि हादसे से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को शिवानंद ने अपने पिता को फोन किया था। वह सिर्फ एक मिनट का फोन कॉल था, जिसमें उन्होंने सबको ढांढस बंधाया था कि सब ठीक है।

सोनी ने रोते हुए कहा कि उनसे हमारी आखिरी बातचीत वही थी। वे बार-बार कह रहे थे कि सब ठीक है और वे ठीक-ठाक हैं। अगली सुबह हमें पता चला कि उनके जहाज पर बम गिरा है। मेरी मांग है कि मेरे भाई को घर लाया जाए। मोदी जी, प्लीज वहां फंसे सभी भारतीयों को घर वापस ले आइए।

क्या था पूरा मामला?

10 जून को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास तेल ले जा रहे कमर्शियल वेसल MT सेटेबेलो पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद जहाज पर भारी तबाही मची, जिसमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सुरौली गांव निवासी शिवानंद चौरसिया सहित तीन भारतीय नाविक लापता हो गए थे। लगातार चले सर्च ऑपरेशन के बाद 11 जून को उनकी मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई।

शिवानंद अपने पीछे बूढ़े माता-पिता, पत्नी, दो छोटे बच्चों और भाई-बहनों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है। पीड़ित परिवार और ग्रामीण अब केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिवानंद के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और परिवार को उचित आर्थिक सहायता व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Jun 2026 10:31 am

Published on:

12 Jun 2026 09:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हमले का शिकार हुए देवरिया के शिवानंद चौरसिया, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वो बिहार का ‘नटवरलाल’ है…खान सर के चाचा ने खोली पोल, लगाए गंभीर आरोप

Khan Sir
देवरिया

जब लैंड हुआ सीएम की हेलीकॉप्टर…पीटी ऊषा की तरह दौड़े डीएम, अर्दली जवान सब रह गए पीछे

सीएम योगी आदित्यनाथ
देवरिया

‘बेटियों को छेड़ा तो यमराज टिकट काट देंगे’, CM योगी की सीधी चेतावनी, सपा शासन को बताया गुंडाराज

CM Yogi Adityanath inaugurated many development projects
देवरिया

देवरिया को CM ने दी बड़ी सौगात, कहा- जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, वे भी हमें देखकर बोलते हैं- योगी जी, जय श्री राम

up gps survey of sugarcane crops to be conducted preparations begin on cm yogi instructions
देवरिया

सोशल मीडिया पर जब हुई किरकिरी…विधायक ने खुद कटवाया चालान, क्यों निशाने पर आए BJP विधायक शलभ मणि त्रिपाठी

Up news, bjp
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.