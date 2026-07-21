देवरिया: रूस-यूक्रेन युद्ध की चपेट में आया इकलौता बेटा, ओडेसा बंदरगाह पर हमले में सी-मैन अभिषेक की मौत

जानकारी के मुताबिक, जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के करमेल गांव निवासी अभिषेक निषाद पुत्र कौशल निषाद 10 जून को मुंबई के रास्ते 'गोल्डेन लिओ' नामक मालवाहक जहाज पर रवाना हुए थे। जानकारी के अनुसार, यह जहाज यूक्रेन से सामान लेकर सीरिया जा रहा था, तभी ओडेसा बंदरगाह के पास रूसी हमले का शिकार हो गया। हमले के बाद जहाज पर सवार कई लोग लापता हो गए थे, जिसके बाद शिपिंग कंपनी ने अभिषेक की मौत की पुष्टि की।