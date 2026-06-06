वो बिहार का ‘नटवरलाल’ है…खान सर के चाचा ने खोली पोल, लगाए गंभीर आरोप

खान सर के चाचा इमरान खान ने आगे कहा कि, हमारा और उनका पुराना विवाद पैतृक घर को लेकर चल रहा है। खान सर और उनका परिवार दीवानी कोर्ट में मामला हार चुके हैं। लेकिन, अब हाईकोर्ट में केस चल रहा है। खान सर के चाचा आगे कहते हैं कि, यह सिर्फ दिखाने के लिए समाज का रहनुमा बना हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। वह खुद को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है…ये नटवर लाल है और बहुत ही साजिश वाला आदमी है।