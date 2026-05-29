मऊ में बोले योगी- माफिया का हाल रावण-कंस जैसा होगा, अब कोई नहीं कर सकता किसी को धमकाने का दुस्साहस

मंच पर कैबिनेट मंत्री 'ओमप्रकाश राजभर' ने भी सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'चंदौली में सपा की महिला नेता को सपा के ही लोग पीटते हैं। बाराबंकी में आइसक्रीम के पैसे मांगने पर राजभर युवक का गला काट दिया जाता है। अखिलेश जी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, लेकिन हत्या तो सपा कर रही है। 2017 वाला हश्र 2027 में और भी बुरा होगा।' मंच पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, दारा सिंह चौहान, गिरीश चंद यादव, रामविलास चौहान समेत कई नेता मौजूद रहे।