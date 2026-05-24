प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से गरमाई सियासत, मऊ में VIP चीफ ने CM योगी के मंत्री संजय निषाद को दी खुली चुनौती

Political News: उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) प्रमुख और राहुल गांधी के करीबी मुकेश साहनी (Mukesh Sahani) ने मऊ पहुंचकर भाजपा और निषाद राजनीति पर तीखा हमला बोला। एक स्थानीय प्लाजा में आयोजित पार्टी बैठक में उन्होंने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को खुली चुनौती दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि वे (संजय निषाद) 6 महीने के भीतर उनके साथ आ जाएं, अन्यथा VIP उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगी।