20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

‘गुंडे आपस में ही लड़ रहे थे’, रेलवे कार्यक्रम में बवाल के बाद सपा सांसद राजीव राय का बड़ा बयान

Rajiv Rai Statement: मऊ जंक्शन पर रेलवे कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की बात पर भड़के सपा सांसद राजीव राय, बीच में ही छोड़ा स्टेज। प्रशासन को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Pratiksha Gupta

Jun 20, 2026

AK Sharma News, SP MP Rajiv Rai

'गुंडा तो गुंडा ही रहेगा' बयान के बाद सुर्खियों में आए राजीव राय | फोटो सोर्स- patrika.com

SP MP Rajiv Rai:उत्तर प्रदेश के मऊ जंक्शन पर एक रेलवे उद्घाटन कार्यक्रम उस समय जमकर राजनीति हुई, जब समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद राजीव राय बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर बाहर निकल गए। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया कि समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय नाराज हो गए। स्टेज से नीचे उतरने के बाद सपा सांसद ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला, लेकिन साथ ही वहां के पुलिस प्रशासन की तारीफ भी की।

ये गुंडे आपस में ही भिड़ गए, इनका पुराना इतिहास है'

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सपा सांसद राजीव राय का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा कि ये गुंडे आपस में ही भिड़ गए थे। गुंडा जहां रहेगा, वहां गुंडागर्दी ही करेगा। ये लोग किसी भ्रम में न रहें, इन सबकी एक हिस्ट्री है। ये कभी सीओ से भिड़ जाते हैं, कभी महिलाओं से भिड़ जाते हैं, तो कभी आपस में ही लड़ने लगते हैं।

वीडियो का हवाला देकर कप्तान से पूछा- 'अब तो जागिए साहब!'

सांसद राजीव राय ने पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बदतमीजी का मुद्दा उठाते हुए सीधे जिले के कप्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों से बदतमीजी करते हुए इनके वीडियो सामने आए हैं। अब तो कप्तान साहब जागिए! जो आपके ही पुलिस अधिकारियों से बदतमीजी करता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या जवाब आता है? कानून और संविधान सबके लिए एक बराबर है, कानून सबका न्याय करेगा और मैं जनता की आवाज उठाता रहूंगा।

'पूर्वांचल का नेता बनने आए थे, गुंडों के सरगना बन गए'

सांसद ने आगे तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक मजबूरियां चाहे जो भी कराएं, लेकिन सच छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये यहां मऊ और पूरे पूर्वांचल का नेता बनने आए थे, लेकिन नेता बनने के चक्कर में ये गुंडों के सरगना (नेता) बनकर रह गए हैं।

गुस्से के बीच पुलिस प्रशासन को कहा 'थैंक यू'

इस पूरे हंगामे और तीखे आरोपों के बीच, राजीव राय ने मऊ पुलिस की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले से कितना भी नाराज क्यों न हूं, लेकिन मैं वहां के प्रशासन को इसका पूरा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे उस माहौल से सही सलामत और सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

‘ट्वीट करने के लिए पैसे मिलते हैं’ शिवपाल यादव ने सुभासपा चीफ को लेकर बोली बड़ी बात, केशव मौर्य को भी घेरा

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav News, SP BJP Politics, 2027 UP Elections

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jun 2026 10:11 am

Published on:

20 Jun 2026 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / ‘गुंडे आपस में ही लड़ रहे थे’, रेलवे कार्यक्रम में बवाल के बाद सपा सांसद राजीव राय का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: कॉकरोच पार्टी की सदस्यता लेने से मना किया तो अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को पीटा, पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर

काकरोच पार्टी की सदस्यता लेने से मना करने पर डॉक्टर को पीटा
मऊ

CM Yogi in Mau: माफिया को चुनौती देते हुए, विधायक रामबिलास चौहान को दुलार गए मुख्यमंत्री

CM Yogi launched many schemes
मऊ

मऊ: नाली विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, गांव में फैली सनसन

Old man shot dead in mau
मऊ

मऊ में बोले योगी- माफिया का हाल रावण-कंस जैसा होगा, अब कोई नहीं कर सकता किसी को धमकाने का दुस्साहस

CM Yogi
मऊ

Mau News: भाई को फंसाने के लिए भाई ने रची साजिश, खुद पर चलवाई गोली, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Pc: Patrika
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.