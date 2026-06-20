‘गुंडे आपस में ही लड़ रहे थे’, रेलवे कार्यक्रम में बवाल के बाद सपा सांसद राजीव राय का बड़ा बयान

सांसद राजीव राय ने पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बदतमीजी का मुद्दा उठाते हुए सीधे जिले के कप्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों से बदतमीजी करते हुए इनके वीडियो सामने आए हैं। अब तो कप्तान साहब जागिए! जो आपके ही पुलिस अधिकारियों से बदतमीजी करता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या जवाब आता है? कानून और संविधान सबके लिए एक बराबर है, कानून सबका न्याय करेगा और मैं जनता की आवाज उठाता रहूंगा।