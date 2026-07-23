प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सकुशल उतारा

कोतवाली प्रभारी के.के. वर्मा ने बताया कि युवक और युवती के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध हैं। शादी नहीं होने से युवक ने भावावेश में यह कदम उठाया। वहीं, युवक के परिजनों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है। पुलिस द्वारा समझाने के बाद परिजन युवक को अपने साथ घर ले गए। फिलहाल मामले में शांति है और पुलिस दोनों परिवारों से संपर्क बनाए हुए है।