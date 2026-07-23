BJP Protest: संसद में विरोध प्रदर्शन के बीच BJP सांसदों से अखिलेश यादव ने मिलाया हाथ

Akhilesh Yadav: मानसून सत्र के चौथे दिन संसद भवन के बाहर सियासी घमासान देखने को मिला। एक तरफ विपक्षी सांसद NEET पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ NDA सांसद राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में जुटे थे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव BJP सांसदों के पास पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद कई भाजपा सांसदों से हाथ मिलाया और फिर आगे निकल गए। वहीं, उन्होंने कुछ समय पहले केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े किए थे और अब वे BJP सांसदों से हाथ मिलाकर संसद में चले गए।