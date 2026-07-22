PM आवास घेराव पर CM योगी का बड़ा बयान, कहा- कांग्रेस और सपा कर रही देश के खिलाफ साजिश

सीएम ने युवाओं से अपील की कि वे उन लोगों के बहकावे में न आएं जो उनके भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हैं। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं और युवा अब सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। योगी के इस बयान को यूपी की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से युवाओं को संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है।