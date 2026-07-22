Ram Mandir: इकबाल अंसारी ने SC के फैसले का किया स्वागत, बोले- ट्रस्ट में बदलाव से नए लोग आएंगे, अच्छे लोगों की भर्ती करें

आपको बता दें कि राम मंदिर दान चोरी के गंभीर आरोपों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नई SIT बनाने की संभावनाएं तलाशने का कड़ा सुझाव दिया है। इसी बीच अयोध्या में आज (22 जुलाई) श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक भी होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ नए पदाधिकारियों के चयन पर ही नहीं, बल्कि मंदिर की सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और भविष्य की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ट्रस्ट की बैठक मणिरामदास जी की छावनी में शाम 4 बजे होगी। इससे पहले दोपहर 3 बजे विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रस्ट के खाली पड़े पदों पर नए सदस्यों के नामों पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास करेंगे।