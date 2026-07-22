Ram Mandir Donation Dispute Row: फिर मिलेगी चंपत राय को जिम्मेदारी? ट्रस्ट बैठक से पहले संतों ने की विशेष पूजा

Ayodhya Ram Mandir Donation Dispute Row : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को प्रस्तावित अहम बैठक से पहले अयोध्या का धार्मिक माहौल एक बार फिर चर्चा में है। बैठक से ठीक पहले संत समाज ने विशेष वैदिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना का आयोजन कर भगवान हनुमान से प्रार्थना की कि चंपत राय को एक बार फिर ट्रस्ट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके साथ ही संतों ने ट्रस्ट में अयोध्या की रामानंदी वैष्णव परंपरा से जुड़े संतों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग भी दोहराई।