Ram Mandir Trust: राम मंदिर ट्रस्ट में कौन होगा नया सदस्य? महंत राजू दास बोले- ट्रस्ट का हर फैसला होगा सर्वमान्य

महंत राजू दास ने अपने बयान के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है। उसे अपने नियमों व परंपराओं के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रस्ट का उद्देश्य हमेशा राम मंदिर की गरिमा को सर्वोपरि रखना रहा है। आगे भी यही प्राथमिकता रहेगी। राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर समय-समय पर संत समाज और विभिन्न धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। हालांकि महंत राजू दास ने अपने बयान में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि ट्रस्ट जिस भी व्यक्ति को जिम्मेदारी देगा। उससे यह अपेक्षा रहेगी कि वह मंदिर की प्रतिष्ठा और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य करे। उनके इस बयान के बाद अयोध्या के धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सभी की नजर ट्रस्ट के आगामी फैसलों पर टिकी हुई है।