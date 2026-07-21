Amroha News: पिता की अर्थी के सामने संपत्ति के लिए भिड़े बेटे, पूरी रात घर में रखा रहा शव; जानिए फिर क्या हुआ?

सोमवार सुबह भी जब भाइयों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो गांव के लोगों ने मामले में दखल दिया और पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने सख्त फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले बुजुर्ग पिता का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। संपत्ति के बंटवारे का मामला बाद में आपसी सहमति या कानूनी तरीके से सुलझाया जाएगा। पंचायत के इस कड़े फैसले पर सभी भाई राजी हुए। इसके बाद सोमवार दोपहर करीब 12 बजे घर से अर्थी उठी और तिगरी गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पिता की मौत के तुरंत बाद संपत्ति को लेकर हुआ यह विवाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।