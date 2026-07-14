कांस्टेबल पर शराब के नशे में कार दौड़ाने का आरोप! 2 को टक्कर मारने के बाद कई वाहन भी चपेट में आए, अमरोहा का वीडियो वायरल

Constable Viral Video: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक पुलिस कांस्टेबल पर शराब के नशे में कार चलाकर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगा है। घटना सोमवार देर रात 13 जुलाई को जोया क्षेत्र में हुई। हादसे के बाद आरोपी कांस्टेबल कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने उसका पीछा कर जोया टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने उसे भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया। मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।