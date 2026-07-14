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कांस्टेबल पर शराब के नशे में कार दौड़ाने का आरोप! 2 को टक्कर मारने के बाद कई वाहन भी चपेट में आए, अमरोहा का वीडियो वायरल

Constable Viral Video Amroha : एक पुलिस कांस्टेबल पर शराब के नशे में कार चलाकर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। घटना के बाद भीड़ ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। जानिए पूरा मामला क्या है?
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अमरोहा

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Harshul Mehra

Jul 14, 2026

amroha drunk constable hit two people car attempt to murder case viral video

कांस्टेबल पर शराब के नशे में कार दौड़ाने का आरोप। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब X (@hindipatrakar)

Constable Viral Video: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक पुलिस कांस्टेबल पर शराब के नशे में कार चलाकर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगा है। घटना सोमवार देर रात 13 जुलाई को जोया क्षेत्र में हुई। हादसे के बाद आरोपी कांस्टेबल कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने उसका पीछा कर जोया टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने उसे भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया। मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

रात करीब 11 बजे हुआ हादसा

यह घटना सोमवार रात करीब 11 बजे डिडौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोया इलाके में हुई। आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल संजीव तोमर ने कार से अमित कुमार और रविंद्र, जो दोनों डिडौली गांव के निवासी हैं, को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

टक्कर के बाद भी नहीं रुका वाहन

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहली टक्कर के बाद भी कांस्टेबल ने कार नहीं रोकी। वह हाईवे पर कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता रहा। बताया जा रहा है कि इस दौरान कार का एक टायर निकल गया, लेकिन इसके बावजूद वह कार को रिम पर चलाते हुए आगे बढ़ता रहा, जिससे सड़क पर खतरे की स्थिति पैदा हो गई।

लोगों ने कई किलोमीटर तक किया पीछा

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी की कार का कई किलोमीटर तक पीछा किया। पीछा करते हुए लोग जोया टोल प्लाजा के पास पहुंचे, जहां उन्होंने कार को रोक लिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और आरोपी कांस्टेबल के बीच विवाद हो गया।

भीड़ ने की पिटाई, पुलिस ने बचाकर लिया हिरासत में

रिपोर्ट के अनुसार, विवाद बढ़ने पर भीड़ ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर डिडौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में ले लिया। वहीं, घायल अमित कुमार और रविंद्र को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया।

हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज, जांच जारी

घटना के बाद पुलिस ने कांस्टेबल संजीव तोमर के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। डिडौली थाना प्रभारी जितेंद्र बालियान ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है।

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Updated on:

14 Jul 2026 12:49 pm

Published on:

14 Jul 2026 12:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / कांस्टेबल पर शराब के नशे में कार दौड़ाने का आरोप! 2 को टक्कर मारने के बाद कई वाहन भी चपेट में आए, अमरोहा का वीडियो वायरल

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