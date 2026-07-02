कांवड़ यात्रा 2026 से पहले अमरोहा पुलिस पूरी तरह अलर्ट, एसपी ने खुद किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण

कांवड़ यात्रा 2026 से पहले अमरोहा पुलिस पूरी तरह अलर्ट..
Kanwar Yatra 2026: आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों के तहत अमरोहा पुलिस ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने थाना गजरौला और ब्रजघाट क्षेत्र में कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मार्ग, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों, पार्किंग स्थलों, बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रकाश व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और आम नागरिकों के साथ-साथ कांवड़ियों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी व्यवस्थाओं को समय रहते प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित डायवर्जन योजना का पूरी गंभीरता के साथ पालन कराया जाए। इसके साथ ही कांवड़ मार्ग पर लगातार पुलिस गश्त जारी रखने, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों को पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को यह भी निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के साथ विनम्र, संयमित और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपनी जिम्मेदारी पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ निभानी चाहिए, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
अमरोहा पुलिस का कहना है कि आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार निरीक्षण और समीक्षा की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
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