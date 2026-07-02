कांवड़ यात्रा 2026 से पहले अमरोहा पुलिस पूरी तरह अलर्ट, एसपी ने खुद किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण

Kanwar Yatra 2026: आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों के तहत अमरोहा पुलिस ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने थाना गजरौला और ब्रजघाट क्षेत्र में कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की।