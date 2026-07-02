2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

कांवड़ यात्रा 2026 से पहले अमरोहा पुलिस पूरी तरह अलर्ट, एसपी ने खुद किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण

Amroha News: कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों के तहत अमरोहा के पुलिस अधीक्षक ने गजरौला और ब्रजघाट क्षेत्र में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। सुरक्षा, ट्रैफिक, बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jul 02, 2026

amroha sp inspects kanwar yatra 2026 route security

कांवड़ यात्रा 2026 से पहले अमरोहा पुलिस पूरी तरह अलर्ट..

Kanwar Yatra 2026: आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों के तहत अमरोहा पुलिस ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने थाना गजरौला और ब्रजघाट क्षेत्र में कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की।

सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मार्ग, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों, पार्किंग स्थलों, बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रकाश व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और आम नागरिकों के साथ-साथ कांवड़ियों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी व्यवस्थाओं को समय रहते प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया।

डायवर्जन योजना और पुलिस गश्त के दिए निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित डायवर्जन योजना का पूरी गंभीरता के साथ पालन कराया जाए। इसके साथ ही कांवड़ मार्ग पर लगातार पुलिस गश्त जारी रखने, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों को पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

श्रद्धालुओं से सहयोगात्मक व्यवहार पर जोर

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को यह भी निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के साथ विनम्र, संयमित और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपनी जिम्मेदारी पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ निभानी चाहिए, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

अमरोहा पुलिस की पूरी तैयारी

अमरोहा पुलिस का कहना है कि आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार निरीक्षण और समीक्षा की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

मुरादाबाद में CM योगी ने गिनाईं यूपी की विकास गाथा, बोले- सड़क, एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर लिखेंगे विकास की नई कहानी

ये भी पढ़ें
cm yogi moradabad connectivity economic corridor development up

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 07:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / कांवड़ यात्रा 2026 से पहले अमरोहा पुलिस पूरी तरह अलर्ट, एसपी ने खुद किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा, अमरोहा में ‘तालिबानी सजा’ देने वाले आरोपी गिरफ्तार

amroha gajraula youth assault case three arrested police action 2026
अमरोहा

अमरोहा में शख्स ने खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में सच आया सामने, वजह जानकर हर कोई रह गया दंग!

Amroha News, UP Crime News, Husband Shot Himself in Amroha, Fake FIR, Amroha Police, UP News
अमरोहा

अमरोहा में युवक को चारपाई से बांधकर बेरहमी से पीटा, मोबाइल चोरी के शक में मिली तालिबानी सजा

amroha youth tied to charpai beaten over mobile theft video
अमरोहा

रातभर चला ऑपरेशन, गोवध गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार; अमरोहा में 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में घायल

amroha police arrested cow slaughter gang members
अमरोहा

अमरोहा में रूह कंपा देने वाली वारदात: 8 साल की मासूम से दुराचार, लहूलुहान कर भागा आरोपी

amroha crime case accused home demolished by bulldozer
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.