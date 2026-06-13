रातभर चला ऑपरेशन, गोवध गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार; अमरोहा में 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में घायल

Cow Slaughter Gang Arrested: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपराध और संगठित गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सैदनगली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में सक्रिय तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें 25 हजार का इनामी बदमाश विक्की खान भी शामिल है, जिसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।