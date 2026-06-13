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अमरोहा

रातभर चला ऑपरेशन, गोवध गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार; अमरोहा में 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में घायल

Amroha News: अमरोहा के थाना सैदनगली क्षेत्र में पुलिस ने गोवध गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी आरोपी सहित तीन सक्रिय शातिरों को गिरफ्तार किया है।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Jun 13, 2026

amroha police arrested cow slaughter gang members

अमरोहा में 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में घायल | Image - Pexels

Cow Slaughter Gang Arrested: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपराध और संगठित गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सैदनगली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में सक्रिय तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें 25 हजार का इनामी बदमाश विक्की खान भी शामिल है, जिसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस का अभियान

SP अमरोहा लखन सिंह यादव के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस टीम लगातार फरार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। थाना सैदनगली पर दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष रणनीति बनाई गई थी।

मुखबिर की सूचना पर हुई घेराबंदी

शनिवार को पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गोवध गिरोह से जुड़े कुछ आरोपी इलाके में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने संभावित मार्गों पर घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल

पुलिस पर जानलेवा हमला होने के बाद टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी आकिल के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध .315 बोर का तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और सुरक्षा के बीच हिरासत में रखा गया।

पूछताछ में खुला गिरोह का राज

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी आकिल से पूछताछ की। पूछताछ में उसने गोवध से जुड़े मुकदमे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने अन्य साथियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आरोपी की निशानदेही और सूचना के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 25 हजार के इनामी अभियुक्त विक्की खान और उसके साथी साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में आकिल पुत्र यूनुस निवासी ग्राम ढक्का थाना सैदनगली, विक्की खान पुत्र तौफीक निवासी मियां सराय खारी कुआं तसपुर जनपद सम्भल तथा साहिल पुत्र शोएब निवासी भजनपुरा दिल्ली शामिल हैं। इनमें विक्की खान पर पुलिस द्वारा 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध देशी निर्मित तमंचा .315 बोर, एक प्रयुक्त खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, तमंचे की नाल में फंसा खोखा तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामदगी को पुलिस ने मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया है।

आरोपी विक्की खान का आपराधिक रिकॉर्ड

गिरफ्तार इनामी अभियुक्त विक्की खान का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ सम्भल, बागपत और अमरोहा समेत विभिन्न जनपदों में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इनमें पॉक्सो एक्ट, शस्त्र अधिनियम और गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से अपराध गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

साहिल और आकिल पर भी दर्ज हैं कई मुकदमे

गिरफ्तार आरोपी साहिल के खिलाफ भी शस्त्र अधिनियम और गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वहीं घायल आरोपी आकिल का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और गोवध निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में करीब 20 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह कई वर्षों से अपराध जगत से जुड़ा रहा है।

न्यायालय में पेश करने की तैयारी

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और गिरोह के नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका सामने आने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

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Published on:

13 Jun 2026 08:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / रातभर चला ऑपरेशन, गोवध गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार; अमरोहा में 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में घायल

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