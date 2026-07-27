कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा में ट्रैफिक डायवर्जन: 28 जुलाई रात से बदलेंगे रूट, इन रास्तों से जाएंगे वाहन

कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा में ट्रैफिक डायवर्जन..
Kanwar Yatra 2026: श्रावण मास कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए अमरोहा पुलिस ने जिले में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है। पुलिस प्रशासन के अनुसार, 28 जुलाई 2026 की रात 12:00 बजे से जनपद बिजनौर होकर मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरिद्वार की ओर जाने वाले भारी एवं हल्के व्यवसायिक वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, यातायात को सुचारु बनाए रखने और संभावित जाम की स्थिति से बचने के उद्देश्य से लागू की गई है।
पुलिस के अनुसार, गजरौला से बछरायूं, धनौरा, चांदपुर और बिजनौर जाने वाले मार्ग पर ट्रक, डंपर, कैंटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत सभी भारी मालवाहक वाहन तथा पिकअप, छोटा हाथी जैसे हल्के व्यवसायिक वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरिद्वार की ओर जाने वाले ऐसे सभी वाहन गजरौला चौपला और भानपुर फाटक से डायवर्ट होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9) होते हुए हापुड़ मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इसके अलावा कुमराला चौकी से गजरौला-धनौरा-चांदपुर-बिजनौर मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
अमरोहा से नौगावां सादात, शिवाला कलां और बिजनौर जाने वाले मार्ग पर भी सभी भारी और हल्के व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने इन वाहनों के लिए नया डायवर्जन रूट निर्धारित किया है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरिद्वार जाने वाले वाहन अमरोहा बाईपास, रज्जाक बाईपास, नीम का अड्डा, पंजू सराय तिराहा, रेलवे फाटक गुडलिया, आरटीओ अतरासी मार्ग और अतरासी चौकी होते हुए NH-9 से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इस अवधि में अमरोहा-नौगावां-शिवाला कलां-बिजनौर मार्ग पर व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुरादाबाद की ओर से आने वाले भारी व्यवसायिक वाहनों को भी अमरोहा जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहन उमरी तिराहे, मुरादाबाद से थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कोठी खिदमतपुर बॉर्डर पर ही रोक दिए जाएंगे। इससे कांवड़ यात्रा मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव कम रहेगा और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित बनी रहेगी।
अमरोहा पुलिस ने बताया कि रात 12:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक केवल आकस्मिक सेवाओं के लिए अनुमत वाहनों को विशेष मार्ग से गुजरने की अनुमति रहेगी। ऐसे वाहन गजरौला से खादगूजर मार्ग, मलेशिया चौकी और चांदपुर-फीना मार्ग के रास्ते जनपद बिजनौर तक पहुंच सकेंगे। यह सुविधा केवल आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकृत वाहनों के लिए ही लागू रहेगी।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने जिले के सभी नागरिकों, वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान लागू किए गए डायवर्जन और यातायात प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, आम लोगों की सुविधा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए लागू की गई है। सभी वाहन चालक केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें, प्रतिबंधित मार्गों पर जाने का प्रयास न करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं संयमित यात्रा करें।
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