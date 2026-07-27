कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा में ट्रैफिक डायवर्जन: 28 जुलाई रात से बदलेंगे रूट, इन रास्तों से जाएंगे वाहन

पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने जिले के सभी नागरिकों, वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान लागू किए गए डायवर्जन और यातायात प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, आम लोगों की सुविधा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए लागू की गई है। सभी वाहन चालक केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें, प्रतिबंधित मार्गों पर जाने का प्रयास न करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं संयमित यात्रा करें।