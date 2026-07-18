अमरोहा में CM योगी का सख्त संदेश, बोले- माफिया मिट्टी में मिल चुके, अब अपराधियों की जगह जेल या जहन्नुम में

सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का माहौल था। उन्होंने दावा किया कि उस समय माफिया और अपराधियों का दबदबा था, जबकि आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। योगी ने कहा कि पहले बेटियां और व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि कई परिवार बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर रिश्तेदारों के यहां भेजने को मजबूर थे और व्यापारी भी हर दिन सुरक्षित घर लौटने की चिंता में रहते थे।