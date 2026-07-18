‘गुलामी वाली सोच को जड़ से उखाड़ना पहला काम’, बुलंदशहर में गरजे CM योगी आदित्यनाथ

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने वाले अमृत महोत्सव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक बड़ा संकल्प दिया था। उन्होंने हर नागरिक से अपील की कि हम सिर्फ 75 साल नहीं, बल्कि आजादी के 100 साल पूरे होने का सपना भी अभी से देखना शुरू कर दें। मतलब यह कि 2047 में भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं, इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी।