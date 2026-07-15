Bulandshahr News: बुलंदशहर में ऑटो लूटने के लिए युवक की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल, पत्नी भी वारदात में शामिल

Bulandshahr Murder Encounter: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी। हत्या का मकसद युवक का ऑटो-रिक्शा लूटना था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया।