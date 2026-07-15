Bulandshahr News: बुलंदशहर में ऑटो लूटने के लिए युवक की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल, पत्नी भी वारदात में शामिल

बुलंदशहर में ऑटो लूटने के लिए युवक की हत्या (photo- freepik)
Bulandshahr Murder Encounter: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी। हत्या का मकसद युवक का ऑटो-रिक्शा लूटना था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खुर्जा के सर्किल ऑफिसर (CO) शोभित कुमार ने बताया कि 12 जुलाई को एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी।
पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह संदिग्ध की घेराबंदी की गई। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। इसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 12 जुलाई को युवक की हत्या की थी। आरोपी ने बताया कि दोनों ने युवक को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया ताकि उसका ऑटो-रिक्शा लूट सकें।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, आरोपी का मोबाइल फोन, मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि वारदात के समय पहने गए खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार उसके घर पर छिपाकर रखा गया है। पुलिस अब इन सामानों की बरामदगी के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है।
पुलिस का कहना है कि हत्या में आरोपी की पत्नी की भी भूमिका सामने आई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि दोनों ने पहले भी ऐसी किसी वारदात को अंजाम दिया था या नहीं।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बरामद साक्ष्यों, मोबाइल फोन और अन्य सबूतों के आधार पर केस को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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