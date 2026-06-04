हनुमान मंदिर में नमाज का वीडियो वायरल, बुलंदशहर में बढ़ा विवाद; 3 लोगों पर FIR, गांव में पुलिस की कड़ी निगरानी

Hanuman Temple Namaz Bulandshahr: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव ओलिना में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वीडियो सामने आने के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं दो लोगों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है।