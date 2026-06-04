हनुमान मंदिर में नमाज का वीडियो वायरल, बुलंदशहर में बढ़ा विवाद; 3 लोगों पर FIR, गांव में पुलिस की कड़ी निगरानी

बुलंदशहर में बढ़ा विवाद; 3 लोगों पर FIR, गांव में पुलिस की कड़ी निगरानी
Hanuman Temple Namaz Bulandshahr: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव ओलिना में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वीडियो सामने आने के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं दो लोगों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो बुलंदशहर के गांव ओलिना का बताया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति मंदिर परिसर के भीतर नमाज अदा करता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने घटना को लेकर पुलिस प्रशासन से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक गांव निवासी राजकुमार के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य में पड़ोसी गांव जहरा के कुछ राजमिस्त्री और मजदूर काम कर रहे थे। बताया गया है कि घटना वाले दिन दोपहर के समय मजदूर भोजन करने के लिए चले गए थे, जबकि राजमिस्त्री असर मोहम्मद निर्माणाधीन मकान के सामने स्थित हनुमान मंदिर परिसर की ओर चला गया। इसी दौरान उसका साथी नजर मोहम्मद भी उसके साथ मौजूद था।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार घटना के समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान असर मोहम्मद ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि मकान मालिक राजकुमार के कहने पर उसने वहां नमाज पढ़ी थी। नमाज के दौरान नजर मोहम्मद भी मौके पर मौजूद था। हालांकि घटना को लेकर विभिन्न पक्षों के अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। वीडियो के प्रसार के बाद गांव में चर्चा और नाराजगी बढ़ने लगी। स्थानीय लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की। देखते ही देखते मामला प्रशासन तक पहुंच गया और पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद असर मोहम्मद को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पुलिस ने गांव में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
पुलिस जांच के बाद आरोपी असर मोहम्मद, नजर मोहम्मद और राजकुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मामले में असर मोहम्मद का चालान भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की कानूनी पहलुओं से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि यह घटना 31 तारीख की है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि संबंधित व्यक्ति निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था और उसी दौरान उसने वहां नमाज पढ़ी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद दूसरे समुदाय के लोगों में नाराजगी फैल गई थी। इसी को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और विधिक कार्रवाई शुरू की।
पुलिस का कहना है कि वर्तमान में गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है। किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ या अपुष्ट जानकारी साझा न करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
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