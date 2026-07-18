Bulandshahr News: कौन हैं राजपाल सिंह? CM योगी ने किया सम्मानित, सैनिक विद्यालय के लिए जमीन कर दी थी दान

राजपाल सिंह शिकारपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के काफी पुराने और वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। समाज और देश के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका को समझते हुए उन्होंने अपनी निजी जमीन रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर के निर्माण के लिए दान कर दी। उनके इस बड़े कदम को शिक्षा और राष्ट्र सेवा के प्रति एक बहुत बड़ी मिसाल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि ऐसे काम समाज के लिए बेहद प्रेरणादायक हैं और आने वाली पीढ़ियों को समाज हित में काम करने की सीख देते हैं।