बुलंदशहर में भतीजे ने चाचा को मार डाला, 55 लाख के लेनदेन विवाद में मारी गोली

बताया जा रहा है कि बकाया रकम को लेकर नाराज कृष्णकांत ने बृजमोहन की कृषि भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर जुताई शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलने पर बृजमोहन मौके पर पहुंचे और इसका विरोध जताया। इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसने बाद में गंभीर विवाद का रूप ले लिया। इस दौरान कृष्णकांत ने अवैध हथियार से बृजमोहन पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।