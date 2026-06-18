18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

बुलंदशहर में भतीजे ने चाचा को मार डाला, 55 लाख के लेनदेन विवाद में मारी गोली

Bulandshahr Murder Case: जब लंबे समय से बकाया 55 लाख रुपये नहीं मिले तो गुस्से में आए भतीजे ने चाचा के खेत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ कि भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर का है।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Mohsina Bano

Jun 18, 2026

Bulandshahr News, UP Crime News, Murder in Bulandshahr, Khurja Nagar Kotwali, UP Crime News

Buland Shahr Crime News: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र एक युवक ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात बकाए को लेकर हुई। घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को फोन कत्ल की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर से साक्ष्य एकत्रिकर कर जांच शुरू कर दी है।

जानें पूरा मामला

मामला क्वार्सी गांव का है। पुलिस के अनुसार, 50 वर्षीय बृजमोहन उर्फ गुड्डू पर आरोप है कि उन्होंने कुछ समय पहले अपने भतीजे कृष्णकांत उर्फ मलुआ शर्मा से 55 लाख रुपये उधार लिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी रकम वापस नहीं मिली, जिससे दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। कृष्णकांत लगातार अपने पैसे लौटाने की मांग कर रहा था, लेकिन बृजमोहन भुगतान नहीं कर सके।

खेत पर विरोध करने पर मारी गोली

बताया जा रहा है कि बकाया रकम को लेकर नाराज कृष्णकांत ने बृजमोहन की कृषि भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर जुताई शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलने पर बृजमोहन मौके पर पहुंचे और इसका विरोध जताया। इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसने बाद में गंभीर विवाद का रूप ले लिया। इस दौरान कृष्णकांत ने अवैध हथियार से बृजमोहन पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

112 नंबर पर डायल कर खुद बुलाई पुलिस

आरोपी भतीजे कृष्णकांत ने भागने के बजाय खुद 112 नंबर पर डायल किया और पुलिस को इस पूरी वारदात की सूचना भी दी। इसके बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया।

फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में जुटी

दिनदहाड़े हुई इस वारदात की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पीआरवी, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालात को देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की।

पुलिस के साथ पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। शुरुआती जांच में मामला पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद से जुड़ा सामने आया है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।।

अयोध्या राम मंदिर: 15 दिनों में आएगी चढ़ावा विवाद की फाइनल रिपोर्ट, नृपेंद्र मिश्र बोले- 24 घंटे में एक्शन लेकर सरकार ने दिखाई गंभीरता

ये भी पढ़ें
Ram Mandir donation row, SIT probe Ram Mandir, Nripendra Mishra, UP Government action, Ayodhya News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Jun 2026 01:10 pm

Published on:

18 Jun 2026 12:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / बुलंदशहर में भतीजे ने चाचा को मार डाला, 55 लाख के लेनदेन विवाद में मारी गोली

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हनुमान मंदिर में नमाज का वीडियो वायरल, बुलंदशहर में बढ़ा विवाद; 3 लोगों पर FIR, गांव में पुलिस की कड़ी निगरानी

hanuman temple namaz video bulandshahr fir news
बुलंदशहर

बंदर उठा ले गया 2 लाख से भरा बैग, पेड़ पर बैठकर बरसाए 500-500 के नोट, कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप!

Monkey snatches Rs 2 lakh
बुलंदशहर

Bulandshahr Viral Video: बंदर ले गया 2 लाख रुपये से भरा बैग, पेड़ पर बैठकर उड़ाने लगा 500-500 के नोट

Bulandshahr news, 500 rupee note rain in Bulandshahr, UP news, Bulandshahr Viral News
बुलंदशहर

बुलंदशहर में पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, बेटी की तलाश में भटक रहा था परिवार

इस संबंध में जानकारी देते एसपी ग्रामीण फोटो सोर्स विभाग
बुलंदशहर

बुलंदशहर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद: सीओ ने कहा सपा के पूर्व विधायक नमाजियों को भड़का रहे, वीडियो वायरल

सीओ ने हाथ जोड़कर कहा, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.