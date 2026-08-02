Pappu Yadav Attack Row: पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाला गिरफ्तार! बुलंदशहर का रहने वाला है आरोपी

दिल्ली पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। उसका नाम सुमित है। पिता का नाम फूल गिरी है। सुमित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील के शाहपानी गांव का रहने वाला है। उसके साथ दूसरा युवक हैप्पी भी था। जब सुमित ने पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी, तब हैप्पी क्रेता कार में बाहर खड़ा था। दोनों बुलंदशहर से दिल्ली आए थे। गाड़ी ठीक करवाने का काम था। पुलिस यह जांच कर रही है कि चाकू वे अपने साथ लाए थे या नहीं। दोनों की पूछताछ चल रही है। मकसद क्या था, यह आगे की जांच में साफ होगा।