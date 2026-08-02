बम बनाने का फार्मूला मिलने के बाद छात्र से लगातार दूसरे दिन पूछताछ; मकान मालिक ने क्या कुछ बताया? अयोध्या का मामला

जानकारी के अनुसार, बलरामपुर का रहने वाला छात्र दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज के पास किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार रात उसके पास से बम बनाने से जुड़ा एक लिखित दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।