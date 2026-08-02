2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अयोध्या

बम बनाने का फार्मूला मिलने के बाद छात्र से लगातार दूसरे दिन पूछताछ; मकान मालिक ने क्या कुछ बताया? अयोध्या का मामला

Bomb Formula Investigation: अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के एक छात्र से कथित तौर पर बम बनाने से जुड़ा दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस, एटीएस और खुफिया एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुटी हैं।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Aug 02, 2026

ayodhya medical college student bomb formula investigation

बम बनाने का फार्मूला मिलने के मामले में अपडेट। फोटो सोर्स-Ai

Bomb Formula Investigation: अयोध्याके राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन प्रथम वर्ष के एक छात्र के पास कथित तौर पर बम बनाने से संबंधित लिखित सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच लगातार जारी है।

पुलिस को दी गई सूचना

जानकारी के अनुसार, बलरामपुर का रहने वाला छात्र दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज के पास किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार रात उसके पास से बम बनाने से जुड़ा एक लिखित दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

ATS और खुफिया एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश ATS, खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी छात्र से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जांच के दौरान छात्र के किराए के कमरे को भी सील कर दिया गया है, जहां से अन्य संभावित साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है।

मकान मालिक ने छात्र के व्यवहार को लेकर क्या बताया?

छात्र के मकान मालिक का कहना है कि छात्र शांत स्वभाव का है और आसपास के लोगों से बहुत कम बातचीत करता था। पढ़ाई के अलावा वह अधिकांश समय अपने कमरे में ही रहता था और केवल जरूरत पड़ने पर बाहर निकलता था।

जांच का केंद्र: दस्तावेज कहां से आया और क्या थी मंशा?

फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि छात्र के पास कथित बम बनाने से संबंधित सामग्री कहां से आई और उसका उद्देश्य क्या था। पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

दो अन्य लोगों से भी पूछताछ

पुलिस ने छात्र के अलावा दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये तीनों शुक्रवार रात ड्यूटी पर मौजूद थे। पुलिस तीनों से अलग-अलग पूछताछ कर घटनाक्रम और आपसी संबंधों की जानकारी जुटा रही है।

जांच पूरी होने तक स्थिति स्पष्ट नहीं

फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद दस्तावेज का स्रोत क्या था और इसके पीछे कोई आपराधिक या अन्य उद्देश्य था या नहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 06:19 pm

Published on:

02 Aug 2026 06:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / बम बनाने का फार्मूला मिलने के बाद छात्र से लगातार दूसरे दिन पूछताछ; मकान मालिक ने क्या कुछ बताया? अयोध्या का मामला

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘आस्था पर डकैती डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा’, राम मंदिर दान चोरी मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद गरजे

avadhesh prasad
अयोध्या

अयोध्या मेडिकल कॉलेज में छात्र के पास मिली बम बनाने की पर्ची, लैब ड्यूटी के दौरान हुआ खुलासा

Ayodhya Bomb Making Note
अयोध्या

Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर में दान राशि के इस्तेमाल पर उठे सवाल! फूलों की सप्लाई, समारोह के खर्च जांच के घेरे में

ram mandir donation scam ayodhya sit investigation flower payment irregularities
अयोध्या

संसद परिसर में राम मंदिर का अपमान बर्दाश्त नहीं! संतों का फूटा गुस्सा, महंत राजू दास की कड़ी चेतावनी

Mahant Raju Das
यूपी न्यूज

Ram Mandir Donation Dispute Row: दान विवाद में अब आरोपी टिन्नू की पत्नी भी ‘रडार’ पर! फर्म का खंगाला जा रहा पूरा रिकॉर्ड

ram mandir donation dispute tinnu wife firm investigation ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.