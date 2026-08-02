बम बनाने का फार्मूला मिलने के बाद छात्र से लगातार दूसरे दिन पूछताछ; मकान मालिक ने क्या कुछ बताया? अयोध्या का मामला

बम बनाने का फार्मूला मिलने के मामले में अपडेट। फोटो सोर्स-Ai
Bomb Formula Investigation: अयोध्याके राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन प्रथम वर्ष के एक छात्र के पास कथित तौर पर बम बनाने से संबंधित लिखित सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच लगातार जारी है।
जानकारी के अनुसार, बलरामपुर का रहने वाला छात्र दर्शन नगर स्थित मेडिकल कॉलेज के पास किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार रात उसके पास से बम बनाने से जुड़ा एक लिखित दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश ATS, खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी छात्र से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जांच के दौरान छात्र के किराए के कमरे को भी सील कर दिया गया है, जहां से अन्य संभावित साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है।
छात्र के मकान मालिक का कहना है कि छात्र शांत स्वभाव का है और आसपास के लोगों से बहुत कम बातचीत करता था। पढ़ाई के अलावा वह अधिकांश समय अपने कमरे में ही रहता था और केवल जरूरत पड़ने पर बाहर निकलता था।
फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि छात्र के पास कथित बम बनाने से संबंधित सामग्री कहां से आई और उसका उद्देश्य क्या था। पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
पुलिस ने छात्र के अलावा दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये तीनों शुक्रवार रात ड्यूटी पर मौजूद थे। पुलिस तीनों से अलग-अलग पूछताछ कर घटनाक्रम और आपसी संबंधों की जानकारी जुटा रही है।
फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद दस्तावेज का स्रोत क्या था और इसके पीछे कोई आपराधिक या अन्य उद्देश्य था या नहीं।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग