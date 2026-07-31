संसद परिसर में राम मंदिर का अपमान बर्दाश्त नहीं! संतों का फूटा गुस्सा, महंत राजू दास की कड़ी चेतावनी

अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा कि संसद में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में चुने हुए सांसद इस तरह व्यवहार करें, क्या यह सही है? सनातन का अपमान इस तरह किया जाए क्या यह बर्दाश्त किया जा सकता है? उन्होंने बताया कि उस वक्त राहुल गांधी हंस रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता, तथाकथित अयोध्या सांसद और कुछ अन्य लोग भगवा वस्त्र पहने संतों के गले पकड़कर खींच रहे थे। महंत राजू दास ने सवाल किया कि क्या किसी ने मौलाना या मौलवी का वेश धारण करके इस्लाम के साथ ऐसा व्यवहार किया है?