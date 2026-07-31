Noida-Ghaziabad Travel Time: GT रोड पर 12 KM एलिवेटेड रोड बनने से जेवर एयरपोर्ट का सफर होगा आसान, जाम में नहीं फंसेंगे

Noida Ghaziabad Elevated Road: नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में रोजाना लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लालकुआं से दादरी तक जीटी रोड (GT Road) पर करीब 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। इस परियोजना का मकसद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से निकलने वाले ट्रैफिक का दबाव कम करना और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) तक पहुंच को ज्यादा आसान बनाना है।