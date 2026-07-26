बहन से मिलने आया युवक नहीं लौटा घर! स्विमिंग पूल में नहाने उतरे शख्स की हार्ट अटैक से गई जान

Noida News: उत्तर प्रदेशके नोएडा से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर-104 स्थित ATS सोसाइटी में अपनी बहन के घर आए 40 वर्षीय युवक की स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक को नहाते समय अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वह पानी में डूबने लगा। मौके पर मौजूद लाइफगार्ड ने तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचाने में सफल नहीं हो सके। घटना के बाद पूरे परिवार के साथ-साथ सोसाइटी में भी शोक का माहौल है।