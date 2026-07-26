बहन से मिलने आया युवक नहीं लौटा घर! स्विमिंग पूल में नहाने उतरे शख्स की हार्ट अटैक से गई जान

स्विमिंग पूल में नहाने उतरे शख्स की हार्ट अटैक से गई जान। फोटो-Ai
Noida News: उत्तर प्रदेशके नोएडा से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर-104 स्थित ATS सोसाइटी में अपनी बहन के घर आए 40 वर्षीय युवक की स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक को नहाते समय अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वह पानी में डूबने लगा। मौके पर मौजूद लाइफगार्ड ने तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचाने में सफल नहीं हो सके। घटना के बाद पूरे परिवार के साथ-साथ सोसाइटी में भी शोक का माहौल है।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अभिषेक प्रसाद (40) के रूप में हुई है। वह गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित आदित्य मेगा सिटी के निवासी थे। अभिषेक शनिवार रात अपनी बहन से मिलने के लिए नोएडा के सेक्टर-104 स्थित ATS सोसाइटी पहुंचे थे। रविवार को वह सोसाइटी के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए, जहां यह दर्दनाक हादसा हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अभिषेक स्विमिंग पूल में सामान्य रूप से नहा रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह पानी के भीतर तड़पने लगे। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर पानी में डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात लाइफगार्ड ने बिना देर किए उन्हें पानी से बाहर निकाला।
लाइफगार्ड ने अभिषेक को तत्काल सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक सहायता देने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) सहित अन्य जरूरी उपचार किए, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-39 पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारण की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। हालांकि शुरुआती जांच में हार्ट अटैक के बाद डूबने की आशंका जताई जा रही है।
अचानक हुई इस घटना से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहन के घर खुशियों के साथ पहुंचे अभिषेक की मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। वहीं, ATS सोसाइटी के निवासियों में भी घटना को लेकर शोक और चिंता का माहौल है। कई लोगों ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया।
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