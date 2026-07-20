UP Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम, गोंडा से नोएडा तक 20, 21, 22 तीन दिन नॉनस्टॉप मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र अब कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इसके कारण प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ गई है। यही वजह है कि बारिश कराने वाली मानसूनी पट्टी फिर से सक्रिय होकर अपने सामान्य स्थान के करीब पहुंच गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मानसूनी द्रोणी उत्तर भारत के कई हिस्सों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।