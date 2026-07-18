UP Rains: मौसम विभाग की नई चेतावनी, बहराइच- अयोध्या समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई को तेज हवाओं के साथ पूर्वी यूपी के लगभग जिलों में बारिश होने की संभावना है। 19 जुलाई यानी रविवार से मंगलवार तक तीन दिन बहुत भारी बारिश के लिए IMD ने पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दौरान रुक-रुक कर तीन दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले तीन दिनों तक अच्छी बारिश होती है। तो इससे न सिर्फ जलस्तर में सुधार होगा। बल्कि तापमान में भी प्रभावी गिरावट आएगी। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने के साथ ही खरीफ फसलों को भी फायदा पहुंचेगा। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और गरज-चमक के समय खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है।