Gonda News: फार्मर रजिस्ट्री अभियान में लापरवाही पड़ी भारी, लेखपाल संदीप यादव निलंबित, प्रशासन का सख्त संदेश

Gonda News: गोंडा जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील तरबगंज में तैनात लेखपाल संदीप कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संदीप कुमार यादव लेखपाल क्षेत्र दौलतपुर, परगना नवाबगंज, तहसील तरबगंज में तैनात हैं। उनकी ड्यूटी 13 और 14 जुलाई 2026 को राजस्व ग्राम दुर्जनपुर में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर में लगाई गई थी। अभियान के दौरान पंचायत विभाग के कर्मचारी ने दूरभाष के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन संबंधित लेखपाल द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।