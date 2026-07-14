UP Rains: मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, गोंडा समेत इन जिलों में सिर्फ हल्की बारिश; 18 जुलाई से बदलेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। जिससे कई जिलों में बारिश का सिलसिला थम गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में धूप निकल रही है। वातावरण में नमी के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार 14 जुलाई को प्रदेश के करीब 25 जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं। इनमें गोंडा, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे तराई क्षेत्र भी शामिल हैं। हालांकि इन जिलों में व्यापक या तेज बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है।