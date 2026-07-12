गोंडा में रेलवे की बड़ी पहल; अब ट्रेन मैनेजरों को मिलेगा हाईटेक ब्रेकवान, लंबी ड्यूटी होगी आरामदायक

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत गोंडा स्थित आरओएच डिपो में ट्रेन मैनेजरों के ब्रेकवान को आधुनिक बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि इस पहल से ट्रेन मैनेजरों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान पहले की तुलना में अधिक सुविधा और आराम मिलेगा। इस योजना में ब्रेकवान के अंदर कई नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। ट्रेन मैनेजरों के लिए ऐसी आरामदायक कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जिनकी ऊंचाई जरूरत के अनुसार बदली जा सकेगी। इन कुर्सियों में आर्म रेस्ट की सुविधा होगी और वे 360 डिग्री तक घूम सकेंगी, जिससे काम करना आसान होगा।