एनसीआरपी पोर्टल पर 43 शिकायतें, 3.20 करोड़ फ्रीज; गोंडा में 21 करोड़ के म्यूल अकाउंट का खुलासा

उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रदेशव्यापी साइबर वज्र अभियान के तहत गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर ऐसे संगठित साइबर गिरोह का खुलासा किया है। जो लोगों को नौकरी का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। और बाद में उन्हीं खातों का इस्तेमाल देशभर में होने वाली साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए करता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक गोयल, विजय सोनी, देवनारायण मिश्रा, गंगोत्री पांडेय और शहबान आलम उर्फ सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से छह मोबाइल फोन, 15 आधार कार्ड, 10 सिम कार्ड, आठ मोहर, दो पैन कार्ड, दो डेबिट कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है।