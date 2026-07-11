घाघरा नदी के किनारों पर मगरमच्छ-घड़ियालों की हलचल बढ़ी; गोंडा प्रशासन ने लोगों चेताया, 12 से अधिक गांव में मंडरा रहा खतरा

जानकारी के अनुसार, अब तक इन घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने करनैलगंज और तरबगंज तहसील के 12 से अधिक तटीय गांवों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे अनावश्यक रूप से जाने से बचने की अपील की है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को नदी के पास नहीं ले जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पशुओं को नदी में पानी पिलाने, नहाने और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों से भी फिलहाल दूर रहने को कहा गया है।