UP Rains: प्रचंड उमस भरी गर्मी के बीच, गोंडा- बहराइच सहित कहां बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार श्रावस्ती में आज मानसून सक्रिय रहेगा। दिनभर आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर गरज-चमक की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा पूर्वी से उत्तर-पूर्वी दिशा से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। हवा में 75 से 90 प्रतिशत तक आर्द्रता रहने से उमस महसूस होगी। मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात के दौरान सतर्क रहने तथा अनावश्यक रूप से खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी है।