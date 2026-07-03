गोंडा: 3 बच्चों को लेकर रेलवे टावर पर चढ़ी महिला, प्रेमी के साथ रहने की मांग पर अड़ी; पुलिस मनाने में जुटी

गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को रेलवे परिसर स्थित एक ऊंचे टावर पर महिला के तीन बच्चों के साथ चढ़ जाने से अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ तथा स्थानीय पुलिस की टीमें पहुंच गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला करीब तीन घंटे तक टावर पर डटी रही। इस दौरान उसने कई बार नीचे कूदने की चेतावनी दी। जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई। अधिकारियों ने महिला से लगातार बातचीत कर उसे शांत कराने और सुरक्षित नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है।