B.Ed परीक्षा देने आई बहन को बचाने में चली गई भाई की जान, गोण्डा की घटना ने हर किसी की आंखें नम कर दीं

गोण्डा शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के बाहर मंगलवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ। जिसने मौके पर मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। बीएड की परीक्षा देने आई एक छात्रा और उसके भाई के साथ घटी यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, बहराइच जिले के हजूरपुर थाना क्षेत्र के भगड़वा गांव की रहने वाली 20 वर्षीय प्राची अपने बड़े भाई विमल के साथ बीएड परीक्षा देने गोण्डा आई थी। दोनों परीक्षा केंद्र के पास पहुंचे ही थे। कि अचानक प्राची सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे के संपर्क में आ गई। लगातार हो रही बारिश के कारण खंभे में करंट उतर आया था। जिसकी उसे भनक तक नहीं लगी।