UP Rains: अगले 48 घंटे में करवट लेगा मौसम, मानसून की एंट्री के साथ कहां होगी झमाझम बारिश?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर बना रहेगा। 29 जून को पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और पश्चिमी जिलों में भी बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं 30 जून से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। 1 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को लंबे समय से परेशान कर रही भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।