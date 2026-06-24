UP Monsoon 2026: यूपी में मानसून दाखिल होने के संकेत,यूपी के गोंडा, बहराइच समेत 16 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान

UP Monsoon 2026: उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून पूर्वी यूपी की सीमा तक पहुंच चुका है। धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। बिहार की तरफ से आने वाली नमी भरी हवाओं के असर से पूर्वांचल के कई जिलों में मौसम बदलने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बलिया और आसपास के इलाकों में मानसूनी गतिविधियां दिखाई देने लगी हैं। यही संकेत है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिक हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसके चलते लंबे समय से पड़ रही तेज गर्मी और उमस में कमी आने की उम्मीद है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित 16 जिलों में तेज हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कई स्थानों पर बादल छाने और मौसम सुहाना होने के भी आसार हैं। बारिश होने पर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।